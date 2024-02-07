Lyon sahasında kazandı turu atladı

Fransa Kupası karşılaşmasında Lyon ağırladığı Lille'i 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon sahasında kazandı turu atladı
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07 Şubat 2024 22:59
Fransa Kupası son 16 karşılaşmasında Lyon konuk ettiği Lille'i 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Gift Orban ve 47. dakikada Rayan Cherki, Lille'nin golünü 53. dakikada Alexsandro Ribeiro kaydetti.

Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı maça 77. dakikada dahil oldu.

Lyon'un çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.

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