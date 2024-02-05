Lyon sahasında 3 puanı tek golle aldı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Lyon ağırladığı Marsilya'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon sahasında 3 puanı tek golle aldı
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05 Şubat 2024 00:40
Ligue 1, 20. hafta karşılaşmasında Lyon konuk ettiği Marsilya'yı 1-0 mağlup etti.

Lyon'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti.

Marsilya'da, Jean Onana maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Lyon bu galibiyetle puanını 19'a çıkartırken, Marsilya ise 29 puanda kaldı.

Lyon bir sonraki karşılaşmasında Montpellier deplasmanına giderken, Marsilya evinde Metz'i konuk edecek.

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