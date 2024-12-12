Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük endişe!

Fenerbahçe'de ceza sınırındaki isimlerden Mert Müldür, ikinci yarıda önce sarı kart gördü ardından ikinci sarıdan atıldı. Mert'in yokluğu Avrupa'da takımı sıkıntıya sokacak.
Çünkü diğer sol bekler Levent Mercan ve Kostic, UEFA listesinde yoklar. Oosterwolde zaten uzun süredir sakat ve sezonu kapattı. Jose Mourinho'nun zaman zaman maç içinde sol beke çektiği isimlerden Oğuz Aydın da UEFA listesinde bulunmuyor. 23 Ocak'ta Kadıköy'de Lyon ile oynanacak kritik Avrupa Ligi karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de sol bek kalmadı.
ÇÖZÜM MERAK KONUSU
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa arenasında bu duruma nasıl çözüm bulacağı şimdiden merak konusu. İhtimallerden birisi, stoper Djiku'nun sol bekte oynatılması. Veya dünkü maçta sonradan oyuna alıp, sol bek oynatılan Cengiz Ünder'in yine bu mevkide Lyon karşılaşmasına başlaması.
Çünkü diğer sol bekler Levent Mercan ve Kostic, UEFA listesinde yoklar. Oosterwolde zaten uzun süredir sakat ve sezonu kapattı. Jose Mourinho'nun zaman zaman maç içinde sol beke çektiği isimlerden Oğuz Aydın da UEFA listesinde bulunmuyor. 23 Ocak'ta Kadıköy'de Lyon ile oynanacak kritik Avrupa Ligi karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de sol bek kalmadı.
ÇÖZÜM MERAK KONUSU
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa arenasında bu duruma nasıl çözüm bulacağı şimdiden merak konusu. İhtimallerden birisi, stoper Djiku'nun sol bekte oynatılması. Veya dünkü maçta sonradan oyuna alıp, sol bek oynatılan Cengiz Ünder'in yine bu mevkide Lyon karşılaşmasına başlaması.