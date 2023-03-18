Lyon evinde bu hafta da kazanamadı

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Olympique Lyon, sahasında Nantes'la karşı karşıya geldi.



Parc Olympique Lyonnais'da oynanan mücadele karşlıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.



Maçın henüz 2. dakikasında Lukeba'nın kendi kalesina attığı golle konuk ekip Nantes öne geçerken 24. dakikada sahneye çıkan Lacazette eşitliği getirdi ve ilk yarı beraberlikle tamamlandı.



İkinci yarıda Nantes zaman zaman daha etkili olan taraf olsa da deplasmanda galibiyet almayı başaramadı ve puanlar paylaşıldı.



Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mostafa Mohamed 68 dakika sahada kaldı.



Öte yandan Lyon'dan Alexandre Lacazette, 150 gol barajına ulaşarak, Bernard Lacombe'u geçti ve Lyon tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.



Bu sonuçla Lyon, galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken haftayı 41 puana yükselerek tamamladı. Nantes ise 30 puana çıkarken galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ