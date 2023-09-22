Lukas Lerager: 'Galatasaray bir b*k yapamadı'

Kopenhaglı Lukas Lerager, Galatasaray ile İstanbul'da 2-2 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı sonrası Danimarka basınına konuştu.
Mücadeleyi değerlendiren Lerager, "Bu sonucu hiç hak etmedik. Söyleyebileceğim tek şey bu. Galatasaray, 1 puanı hak etmedi. Çünkü, maç boyunca hiçbir b*k yapamadılar. Üst direğe giden bir şutları vardı, o kadar. Ne yapacaklarını bilemediler. Oynamaya, hücum etmeye çalıştılar ama savunmamızı nasıl geçeceklerini bilemediler. Kontratak yaptığımız pozisyonlarda daha akıllı olsaydık ya da oyunu onların yarısında daha fazla kurabilseydik, daha fazla gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.
"JELERT'E ÇOK KIZGINIZ"
Lerager, kırmızı kart gören Elias Jelert hakkında gelen soruya, "Tam kırmızı kart gördüğü anda kendimi tuttum. Her şeyi berbat ettiğini biliyor. Gidip ona bunu söylememe gerek yoktu. Jelert'e elbette takım olarak kızgınız. Ancak, sonraki maçlar için onu tekrar yukarı çekmemiz gerek." cevabını verdi.
"KAPA ÇENENİ, ÖZÜR DİLEME DEDİM"
Danimarkalı oyuncu, "Jelert soyunma odasında etrafta dolaşıyordu ve herkesten özür diliyordu. Ona 'kapa çeneni ve yerine otur' dedim. Etrafta dolaşıp özür dilemesinin bir anlamı yoktu. Hata yapmış olsanız bile göğsünüzü gere gere 'Bu benim hatamdı' demeli ve yoluna devam etmelisin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadeleyi değerlendiren Lerager, "Bu sonucu hiç hak etmedik. Söyleyebileceğim tek şey bu. Galatasaray, 1 puanı hak etmedi. Çünkü, maç boyunca hiçbir b*k yapamadılar. Üst direğe giden bir şutları vardı, o kadar. Ne yapacaklarını bilemediler. Oynamaya, hücum etmeye çalıştılar ama savunmamızı nasıl geçeceklerini bilemediler. Kontratak yaptığımız pozisyonlarda daha akıllı olsaydık ya da oyunu onların yarısında daha fazla kurabilseydik, daha fazla gol atabilirdik." ifadelerini kullandı.
"JELERT'E ÇOK KIZGINIZ"
Lerager, kırmızı kart gören Elias Jelert hakkında gelen soruya, "Tam kırmızı kart gördüğü anda kendimi tuttum. Her şeyi berbat ettiğini biliyor. Gidip ona bunu söylememe gerek yoktu. Jelert'e elbette takım olarak kızgınız. Ancak, sonraki maçlar için onu tekrar yukarı çekmemiz gerek." cevabını verdi.
"KAPA ÇENENİ, ÖZÜR DİLEME DEDİM"
Danimarkalı oyuncu, "Jelert soyunma odasında etrafta dolaşıyordu ve herkesten özür diliyordu. Ona 'kapa çeneni ve yerine otur' dedim. Etrafta dolaşıp özür dilemesinin bir anlamı yoktu. Hata yapmış olsanız bile göğsünüzü gere gere 'Bu benim hatamdı' demeli ve yoluna devam etmelisin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.