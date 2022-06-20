Luka Jovic, İtalya yolcusu

Real Madrid'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak bekleneni veremeyen Luka Jovic, İtalya'ya transfer oluyor.



AS'ta yer alan habere göre; İspanyol ekibinin Sırp santrfor için Fiorentina ile kiralık anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Real Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jovic'in yıllık maaşını iki kulübün ortak bir şekilde paylaşacağı aktarıldı.



BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLDİ



Öte yandan Jovic'in santrfor transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'a da önerildiği ancak siyah-beyazlıların önceliğinin Wout Weghorts ve Alexander Sörtloth gibi isimler olduğu ifade edildi.



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Real Madrid'in 2021 yazından Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki santrforun İspanyol deviyle sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.





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