Luka Doncic, Real Madrid'e dönüş tarihini açıkladı!

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Dallas Mavericks'in yeni yıldızı Luka Doncic, 2018/19 sezonu öncesi Marca'ya konuştu.NBA'de uzun bir kariyer hedeflediğini söyleyen Doncic, "ABD'de etki yaratmam çok normal. Çünkü, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynadım. Amerika'ya gittim ama bir gün Real Madrid'e geri dönmeyi çok isterim. 38-39 yaşıma geldiğimde Madrid'e geri dönüp genç nesillere tecrübelerimi aktarmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.Luka Doncic, Dallas Mavericks'te oynayacak olmanın da heyecanlandırdığını belirterek, "Her şeyi kazanmış bir takıma gidiyorum ve tekrar başarılı olmaya çalışacağız. Yüzük kazanmak her zaman aklımda ama şu an imkansız. Bir takım 5 yıl boyunca uğraşıp ancak şampiyonluk için iddialı hale gelebiliyor." diyerek sözlerini noktaladı.