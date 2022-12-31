Luis Suarez'in yeni durağı belli oldu

Brezilya ekibi Gremio, Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Luis Suarez'in yeni durağı belli oldu
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31 Aralık 2022 19:58
Uruguay'ın Nacional takımından ayrılan Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu.

Brezilya 1. Lig ekiplerinden Gremio, Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

8 GOL

Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.

 

 

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