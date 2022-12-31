Luis Suarez'in yeni durağı belli oldu

Uruguay'ın Nacional takımından ayrılan Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu.
Brezilya 1. Lig ekiplerinden Gremio, Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattığını duyurdu.
8 GOL
Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.
Brezilya 1. Lig ekiplerinden Gremio, Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattığını duyurdu.
8 GOL
Luis Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.
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