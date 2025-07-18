Luis Diaz transferinde sıcak gelişme!

TRANSFERDE HAREKETLİLİK BAŞLADI

LIVERPOOL, EKITIKE'YE ODAKLANDI

DİAZ, BAYERN'E SÖZ VERDİ

LIVERPOOL DİRENDİ

Bayern Münih'in uzun süredir gündeminde yer alan Luis Diaz transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Alman devi, Liverpool'a ilk olarak 52 milyon euro, ardından ise 67.5 milyon euroluk teklifler sundu. Ancak her iki teklif de İngiliz ekibi tarafından geri çevrildi.Şimdi ise süreç bambaşka bir noktaya evriliyor.SPORT BILD'in haberine göre Bayern Münih, Kolombiyalı yıldız için yürütülen transfer görüşmelerinde ciddi ilerleme kaydetti. Taraflar arasında kısa süre içinde yüz yüze bir görüşme yapılması bekleniyor. Bayern cephesi, görüşmelerin olumlu seyretmesinden umutlu.Transferdeki en kritik noktalardan biri de Liverpool'un Bundesliga'dan transfer etmek istediği başka bir isim: Hugo Ekitiké! İngiliz devinin, Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki forvet için dev bir teklif hazırladığı öne sürüldü. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Liverpool'un Diaz'ı bırakma ihtimali güçlenecek.Bayern'i umutlandıran bir diğer gelişme ise Luis Diaz'ın Liverpool'a ayrılmak istediğini bildirmesi oldu. BILD'in "Bayern Insider" podcast'inde yer alan bilgiye göre; yıldız oyuncu Bayern'e söz verdi ve aylar öncesinden bu yaz Liverpool'dan ayrılma isteğini kulübüne iletti.Taraflar arasındaki kişisel şartların da netleştiği aktarıldı. Diaz'ın Bayern ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalaması ve yıllık yaklaşık 14 milyon euro kazanması bekleniyor. Performansa dayalı bonuslarla bu rakam daha da artabilir.Jürgen Klopp'un eski kulübü olan Liverpool, Diaz'ı bırakmak istemese de süreç yavaş yavaş yön değiştiriyor. Gelecek sezon için kadronun önemli bir parçası olarak görülen Kolombiyalı oyuncunun durumu, Bayern ve Barcelona dahil birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor.Ancak son gelişmeler, Bayern Münih'in bu kez hedefine ulaşabileceğini gösteriyor. Alman devi, uzun süredir peşinde olduğu yıldızı kadrosuna katmaya artık çok yakın.