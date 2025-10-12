Luciano Spalletti: 'Bir gün çalışmak isterim'

Tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Kariyerinde Roma, Inter, Lazio, Zenit gibi takımları çalıştıran İtalyan teknik adam, son olarak İtalya milli takımında çalıştı.



Başarısız milli takım kariyerinin ardından boşta olan Spalletti, sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmemişti.



İtalyan hoca, açıklamaların arasında İngiltere Premier Lig'de bir gün çalışmak istediğini belirtti.



Luciano Spalletti'nin bir sonraki durağı bu açıklamaların ardından iyice merak konusu oldu.