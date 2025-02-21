Luccas Claro: "Alınan skor alışık olduğumuz bir durum değil"

Eyüpspor'da Taras Stepanenko ve Luccas Claro, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Luccas Claro: 'Alınan skor alışık olduğumuz bir durum değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2025 22:36

Eyüpspor'da Taras Stepanenko ve Luccas Claro, sahalarında Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli oyuncu Stepanenko, "Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş, kaliteli bir takım ve Türkiye'deki büyük takımlardan biri. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Daha iyi mücadele edebilirdik. Fazla hazırlanma şansımız da olmadı. Belki bugün bu da etkili olmuş olabilir." dedi. 

Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skor hakkında konuşan Claro, "3-1 ağır bir mağlubiyet. Alıştığımız bir şey değil. Ama her şey kötü değil. Toparlamamız gerekiyor. Toparlayıp yolumuza devam etmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery