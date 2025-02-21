Luccas Claro: 'Alınan skor alışık olduğumuz bir durum değil'

Eyüpspor'da Taras Stepanenko ve Luccas Claro, sahalarında Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli oyuncu Stepanenko, "Bugün zor bir maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş, kaliteli bir takım ve Türkiye'deki büyük takımlardan biri. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Daha iyi mücadele edebilirdik. Fazla hazırlanma şansımız da olmadı. Belki bugün bu da etkili olmuş olabilir." dedi.



Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skor hakkında konuşan Claro, "3-1 ağır bir mağlubiyet. Alıştığımız bir şey değil. Ama her şey kötü değil. Toparlamamız gerekiyor. Toparlayıp yolumuza devam etmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.



