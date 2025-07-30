Lucas Torreira'ya Gremio'dan ilgi

Gremio'nun, Galatasaray'dan Lucas Torreira ile ilgilendiği öne sürüldü...
Brezilya kaynaklı haberlerde, kulüp yetkililerinin Torreira'nın menajeriyle temasa geçtiği ve transferin gerçekleşmesi halinde 29 yaşındaki yıldızın Sambacılar'a büyük katkı sağlayacağı belirtildi.
Uruguaylı orta sahanın, 2028 yılının yazına kadar Cimbom'la sözleşmesi mevcut.
İSTİKRAR ABİDESİ
- 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle transfer edildi.
- Yaklaşık 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.
- Sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bıraktı.
- Bu sezonki 3 gol-7 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'deki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.
Brezilya kaynaklı haberlerde, kulüp yetkililerinin Torreira'nın menajeriyle temasa geçtiği ve transferin gerçekleşmesi halinde 29 yaşındaki yıldızın Sambacılar'a büyük katkı sağlayacağı belirtildi.
Uruguaylı orta sahanın, 2028 yılının yazına kadar Cimbom'la sözleşmesi mevcut.
İSTİKRAR ABİDESİ
- 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle transfer edildi.
- Yaklaşık 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.
- Sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bıraktı.
- Bu sezonki 3 gol-7 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'deki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.