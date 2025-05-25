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25 Mayıs
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25 Mayıs
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18:00
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Lösemiyi yenen down sendromlu şampiyon yüzücü Masal'ın hayali milli formayı giymek

Zonguldak'ta lösemiyi yenmesinin ardından başladığı yüzmede şampiyonluk elde eden down sendromlu Masal Çelik, milli forma giymenin hayalini kuruyor.

calendar 25 Mayıs 2025 11:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Lösemiyi yenen down sendromlu şampiyon yüzücü Masal'ın hayali milli formayı giymek
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Metin ve Müzeyyen Güler Çelik çiftinin iki çocuğundan biri olan down sendromlu 13 yaşındaki Masal Çelik'in 5,5 yaşında iştahsızlık şikayeti nedeniyle ailesi hastaneye başvurdu.

Kan değerlerindeki değişikliklerin fark edilmesiyle yapılan tetkikler sonucu kan kanseri teşhisi konulan Masal, hastanede tedavi altına alındı. İki yıl kemoterapi gören Masal, zorlu sürecin ardından kanserle savaşını kazanarak sağlığına kavuştu.

Çelik çifti, sosyal ortamlarda bulunmayı seven kızlarının yüzmeyi öğrenmesi için 3 yıl önce kursa yazdırdı. İlk iki yıl eğlence amaçlı yüzen ve zaman içerisinde kendini geliştiren Masal, özel sporcular yüzme antrenörü Buğra Can Özeken yönetiminde profesyonel yüzme eğitimlerine devam etti.

Kulüpler bazında 50 metre serbest ve sırtüstü branşları ile 100 metre serbest branşında il birincisi olan Masal, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 7-11 Mart tarihlerinde Mersin'de organize edilen "Okul Sporları" müsabakalarında gösterdiği performansla takdir topladı.

Organizasyonda 100 metre serbest branşında kürsünün zirvesinde yer alan Masal, 50 metre serbestte de üçüncülük elde etti. Yeni başarılara imza atmak ve madalyalar kazanmak için çalışmalara devam eden Masal, milli formayı giyerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

- "İnşallah lösemi hastası çocuklarımıza örnek oluruz"

Anne Müzeyyen Güler Çelik, AA muhabirine, kızının doğduğu günden beri azmiyle kendilerine çok şey gösterdiğini söyledi. Çelik, Masal'ın iki yıl boyunca kemoterapi gördüğünü ve hastalığı yendiğini kaydetti.

Kızını 3 yıl önce yüzme öğrensin diye kursa başlattıklarını aktaran Çelik, "1-2 ay içerisinde yüzmeyi öğrendi. Stil olarak da sporcu gibi yüzüyordu. Bu işi kavrayacak, yapacak yeteneğe sahip olduğunu gösterince Buğra hocamızla bunu ileriye taşımaya karar verdik. Son 1 yıldır da profesyonel olarak çalışmalarımıza hız verdik." diye konuştu.

Bunun meyvelerini almaya başladıklarını ve şampiyonluklar elde ettiklerini belirterek Çelik, "Masal bizi çok gururlandırdı. Masal, bizim için azmin zaferidir." dedi.

Çelik, Masal'ın yüzmeyi çok sevdiğini, milli sporcu olmayı hayal ettiğini, o hedefle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, antrenmana geldiğinde kendisini mutlu hissettiğini ve antrenörüyle güzel uyum yakaladıklarını anlattı.

Zorlu tedavi sürecinden bahseden Çelik, "Aileler, çocukları lösemiye yakalandığı zaman umutsuzluğa kapılıyor, güzel sonuçlanacağına düşünmeden. O anlar gerçekten çok zor oluyor fakat lösemi yenilemeyecek bir hastalık değil. Yüzme onun kaslarını çalıştırdı. Çok şükür sıkıntımız yok. Masal'la gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, hayata her zaman pozitif baktıklarını vurgulayarak, "Hayata pozitif bakmak insanın yaşadıklarını daha kolay atlatmasına ön ayak oluyor. Biz hayata hep pozitif bakan insanlarız. Bu, lösemiyi yenmemizde bizi rahatlattı. İnşallah lösemi hastası çocuklarımıza örnek oluruz." diye konuştu.

- Buğra Can Özeken: "Performans anlamında kendini geliştirdi"

Antrenör Buğra Can Özeken de iki yıl boyunca rekreatif amaçlı yüzmelerine rağmen son bir yılda profesyonel anlamda yüzdüklerini belirterek, "Performans anlamında kendini geliştirdi. Şu an kelebek, kurbağa, serbest ve sırtüstü şeklinde 4 teknik yüzüyoruz." dedi.

Özeken, ilk başlarda Masal'ı yüzmeye ikna etmeye çalıştıkları zamanlar olduğunu ancak süreç içerisinde bunu benimseyip hırslı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Masal'ın zorlu hastalık sürecini atlatmasının ardından yüzmeyle tanıştığını ve başarılar elde ettiğini vurgulayan Özeken, "Bundan sonra okul ve kulüp sporlarında başarılı sonuçlar alıp milli takım barajını geçerek milli takım seviyesinde sporcu olmasını hedefliyoruz." dedi.

Masal Çelik ise yüzmeyi çok sevdiğini, antrenmanlarının iyi geçtiğini, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.


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