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Loris Karius, Schalke 04'te kalmak istiyor

Kariyeri Şampiyonlar Ligi finalinden sonra düşüşe geçen Loris Karius, Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmak için baskı yapıyor. Alman kaleci, kulüpten net bir karar bekliyor.

calendar 07 Mayıs 2025 09:10
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Loris Karius, Schalke 04'te kalmak istiyor
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31 yaşındaki kaleci Loris Karius, Schalke 04 ile sözleşmesini uzatma konusunda istekli ve kulüpten somut adımlar bekliyor. İtalya'dan gelen bazı ilgi sinyallerine rağmen Karius'un önceliği Schalke'de kalmak. Tecrübeli kaleci, kulüp yönetiminden hızlı bir karar talep ediyor.

KARİYERİ FİNALDEN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Karius'un kariyeri, 2018'de Liverpool formasıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hataların ardından istikrarsız bir döneme girmişti. Liverpool sonrası Beşiktaş, Union Berlin ve Newcastle'da aradığını bulamayan Alman file bekçisi, iki kez uzun süre kulüpsüz kaldı.

2025 kış transfer döneminde Schalke tarafından transfer edilen Karius, 'Royal Blues' formasıyla 4 maça çıktı, 5 gol yedi ve bir kez kalesini gole kapattı. Ancak kısa süre önce yaşadığı kaval kemiği sakatlığı, gelişimini sekteye uğrattı.

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