Lookman isyan etti: 'Transferimi engelliyorlar'

Inter, Ademola Lookman transferinde istediği sonucu alamayınca rotayı Chelsea'de düşünülmeyen Christopher Nkunku'ya çevirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano ekibi, Atalanta'nın Lookman için yaptığı 45 milyon euroluk teklifi geri çevirmesinin ardından Nkunku'nun temsilcileriyle yeniden iletişime geçti.Bu gelişmelerin ardından, 27 yaşındaki Ademola Lookman cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada kulübü Atalanta'yı, transferine engel olmakla suçladı.İşte Ademola Lookman'ın açıklaması:Lookman'ın bu açıklamaları sonrası Atalanta cephesinden herhangi bir resmi yanıt gelmiş değil. Inter ise gelişmeleri yakından takip ediyor