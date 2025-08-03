Lookman isyan etti: 'Transferimi engelliyorlar'

03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:00
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-290'
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-090'
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-189'
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-190'
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
17:00
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
19:30
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
20:15
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
18:00
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
18:00
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-061'
03 Ağustos
Sion-Lugano
17:30
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
17:30
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
1-030'
03 Ağustos
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
18:00
03 Ağustos
Dynamo Makhachkala-FK Akhmat
20:30
03 Ağustos
Stockport County-Bolton Wanderers
2-0
03 Ağustos
SPG HOGO Wels-Floridsdorfer AC
0-3
03 Ağustos
Yverdon-FC Stade Lausanne-Ouchy
1-259'
03 Ağustos
Etiole Carouge-FC Vaduz
17:30
03 Ağustos
Randers FC-Silkeborg
1-059'
03 Ağustos
Soenderjyske-FC Nordsjaelland
1-159'
03 Ağustos
AGF-FC Midtjylland
17:00
03 Ağustos
Broendby IF-Viborg
19:00
03 Ağustos
Hamarkameratene-Bodo/Glimt
0-2DA
03 Ağustos
KFUM-Rosenborg
18:00
03 Ağustos
Molde-Bryne
18:00
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
18:00
03 Ağustos
Vaalerenga-Sandefjord
18:00
03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
0-130'
03 Ağustos
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
0-0ERT
03 Ağustos
Radomiak Radom-Rakow
18:30
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03 Ağustos
Waterford FC-St. Patrick's Athletic
18:00
03 Ağustos
Shamrock -Derry City
21:00
03 Ağustos
Falkirk-Dundee United
0-019'
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Dundee FC-Hibernian
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Sudtirol-Verona
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SSC Napoli-Brest
20:00
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20:00
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21:00
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FC Porto-Atletico Madrid
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17:30
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22:00
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00:30

Lookman isyan etti: "Transferimi engelliyorlar"

Atalanta'nın, Inter'den gelen 45 milyon euroluk teklifi reddetmesinin ardından Ademola Lookman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiliz yıldız, transferinin engellendiğini belirterek kulübüne sitem etti.

calendar 03 Ağustos 2025 15:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lookman isyan etti: 'Transferimi engelliyorlar'
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Inter, Ademola Lookman transferinde istediği sonucu alamayınca rotayı Chelsea'de düşünülmeyen Christopher Nkunku'ya çevirdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano ekibi, Atalanta'nın Lookman için yaptığı 45 milyon euroluk teklifi geri çevirmesinin ardından Nkunku'nun temsilcileriyle yeniden iletişime geçti.

Bu gelişmelerin ardından, 27 yaşındaki Ademola Lookman cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada kulübü Atalanta'yı, transferine engel olmakla suçladı.

İşte Ademola Lookman'ın açıklaması:


"Son üç yıldır Atalanta'da her şeyimi verdim. Sadece bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da. Bu formayı her zaman gururla giydim ve bu kulübü ve Bergamo şehrini yürekten, tutkuyla ve özveriyle temsil etmeye çalıştım.

Bu özel kulübün büyümesine yardımcı olmak umuduyla buraya geldim ve birlikte, sonsuza kadar benimle kalacak anılar yarattık. Avrupa Ligi'ni kazanmak ve o gece Dublin'de takım arkadaşlarımla omuz omuza durup taraftarlarımızla kutlama yapmak, kariyerimin şimdiye kadarki en gurur verici anlarından biriydi. Bunu düşündüğümde hâlâ tüylerim diken diken oluyor.

Atalanta ve özellikle taraftarları benim bir parçam haline geldi. Buraya geldiğim andan itibaren kendimi evimde hissettim ve her zaman bu sevgiye karşılık vermeye çalıştım – sahne arkasında işler kolay olmadığında bile.

Bu yüzden bunu yazmak çok zor. Her anını sevdim ama Bergamo'da geçirdiğim üç harika yılın ardından, şimdi yeni bir maceraya atılmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum. Geçmişte birçok kulüp Atalanta'ya teklifte bulundu ve ben her zaman sadık kaldım. Ancak, kulübün sahipleriyle birlikte şimdi doğru zaman olduğu konusunda hemfikiriz ve kulüp bana, adil bir teklif gelirse transferime izin vereceklerini açıkça belirtti.

Ne yazık ki, tartışıldığına inandığım şartlara uygun bir teklif almış olmama rağmen, kulüp benim anlayamadığım nedenlerle bu fırsatı engelliyor.

Sonuç olarak, aylarca süren tutarsız vaatler ve hem bir insan hem de profesyonel futbolcu olarak bana karşı sergilenen kötü muamele sonrasında, ne yazık ki doğru olduğuna inandığım şeyi dile getirmekten başka seçeneğim olmadığını ve artık yeter dediğimi hissediyorum. Resmi transfer talebimi sunduğumu teyit edebilirim.

Yaşadığım son derece zorlu anlarda bile, çoğu özel ve gizli kalan anlarda bile, her zaman kulübü, taraftarları ve takımı ön planda tutmaya çalıştım ve bu noktaya gelmemesini umdum, ancak maalesef artık başka seçeneğim kalmadığını hissediyorum.

Bu kulübün kalbi olan taraftarlara şunu söylemek istiyorum: Bu noktaya geldiğimiz için gerçekten üzgünüm. Bu inanılmaz zor durumu anlayacağınızı umuyorum. Bu sadece, adil ve doğru olduğuna inandığım şeyleri savunmakla ilgili. Bana her zaman verdiğiniz destek inanılmazdı ve birlikte kurduğumuz bağ çok özel.

Kulüp ile birlikte çalışarak, tüm taraflar için en kısa sürede dostane bir çözüm bulmayı umuyorum.

Sevgi ve minnetle, Ademola"

Lookman'ın bu açıklamaları sonrası Atalanta cephesinden herhangi bir resmi yanıt gelmiş değil. Inter ise gelişmeleri yakından takip ediyor

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