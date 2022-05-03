Liverpool - Villarreal maçı şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı evinde 2-0 kazanan Liverpool, rövanşta bu akşam Villareal ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Liverpool - Villarreal maçı şifresiz yayınlanacak
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03 Mayıs 2022 12:42
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali rövanş maçında bu akşam Liverpool ile Villarreal karşı karşıya gelecek.

İngiliz ekibinin ilk maçı 2-0 kazanarak final için büyük bir avantaj sağladığı karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'de canlı ve ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Rulli: Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Moreno, Paco Alcàcer

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz

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