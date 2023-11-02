Liverpool deplasmanda Bournemouth'u yendi

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Liverpool deplasmanda karşılaştığı Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.
Liverpool aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Darwin Nunez kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 64. dakikada Justin Kluivert attı.
Liverpool aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Darwin Nunez kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 64. dakikada Justin Kluivert attı.