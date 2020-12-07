Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da da Paris Saint Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer alan takımlar oldu.İngiltere Premier Lig'e liderlik koltuğunda giren Tottenham, kuzey Londra derbisinde konuk ettiği Arsenal'i Heung-min Son ve Harry Kane'in golleriyle 2-0 yendi ve haftayı ilk sırada kapamaya devam etti.Son şampiyon Liverpool ise konuk ettiği Wolverhampton Wanderers karşısında baştan sona üstün bir oyun sergilediği mücadeleyi 4-0 kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü.Chelsea, evinde geriye düştüğü maçta Leeds United'ı 3-1'le geçerken, Manchester United ise West Ham United deplasmanından yine aynı skorla galip ayrıldı. Manchester City ise evinde Fulham'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.Brighton & Hove Albion-Southampton maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 11. haftasında 24 puana ulaşan Tottenham, averaj farkıyla zirvede yer alıyor. Tottenham'ı, aynı puana sahip Liverpool, 22 puanlı Chelsea ve 21 puanlı Leicester City izliyor.Bu sezona iyi başlayarak henüz yenilgi yüzü görmeyen Atletico Madrid, Thomas Lemar ve Marcos Llorente'nin ağları sarsmasıyla konuk ettiği Real Valladolid'i 2-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve zirve yarışında ilk sıraya yükseldi.Sezonun diğer iddialı takımı Real Socieadad ise konuk olduğu Alaves ile 0-0 berabere kalarak mücadeleden tek puan çıkardı.Son şampiyon Real Madrid, Sevilla deplasmanında galibiyeti tek golle elde etti.Sezona beklentilerin uzağında başlayan Barcelona ise kötü gidişatını Cadiz karşısında da sürdürdü. Katalan temsilcisi, deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu.La Liga'nın 12. haftası sonunda puanını 26'ya çıkaran iki maç eksiği bulunan Atletico Madrid liderlik koltuğuna oturdu. Real Socieadad 25, Villarreal 21, Real Madrid ise 20 puanla zirve yarışında mücadelesini sürdürdü. 14 puanlı Barcelona ise 9. sırada kaldı.Ligi namağlup lider götüren Milan, deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti.Diğer Milano ekibi Inter, konuk ettiği Bologna'yı 3-1'le geçti.Son 9 yılın şampiyonu Juventus ise geriye düştüğü maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle ağırladığı Torino'yu 2-1 yendi.Napoli, deplasmanda Crotone'u 4-0'la geçerek tarihinde önemli yer tutan Diego Armando Maradona'nın vefatı sonrası çıktığı ikinci maçı da farklı kazandı ve çıkışını sürdürdü.Serie A'nın 10. haftasını 26 puanla geçen Milan, liderliğini sürdürdü. Milan'ı 21 puanla Inter, 20'şer puanla Napoli ve Juventus takip etti.Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, büyük heyecana sahne olan karşılaşmada konuk ettiği Leipzig ise 3-3 berabere kaldı.Sezonun iddialı takımlarından Bayer Leverkusen, deplasmanda Schalke 04'ü 3-0'la mağlup etti.Borussia Dortmund ise konuk olduğu Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.Bundesliga'nın 10. haftası sonunda 23 puan toplayan lider Bayern Münih'i, 22 puanlı Bayer Leverkusen, 21 puanlı Leipzig ve 19 puanı bulunan Borussia Dortmund izledi.Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. haftasında karşılaşacağı son 3 yılın şampiyonu PSG, Montpellier deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrıldı.Lille, Jonathan David ve miilli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın golleriyle konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yenerek zirve yarışında yer almaya devam etti.Olympique Lyon, Metz'i 3-1, Olympique Marsilya ise Nimes'i 2-0 mağlup etti.Ligue 1'de 13. haftanın ardından puanını 28'e çıkaran PSG, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. 26'şar puan sahip takımlardan Lille ikinci, Olympique Lyon ise üçüncü sırada yer aldı. Olympique Marsilya ise 24 puanla dördüncü sıranın sahibi oldu.