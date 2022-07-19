Lewandowski resmen Barcelona'da

Barcelona, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi renklerine bağladığını açıkladı.Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Polonyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Barcelona, ayrıca bu transfer için Bayern Münih'e 45+5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurdu.Lewandowski'nin yeni takımındaki sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise 500 milyon euro olarak belirlendi.