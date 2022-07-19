Lewandowski resmen Barcelona'da

Barcelona, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lewandowski resmen Barcelona'da
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19 Temmuz 2022 23:41
Barcelona, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, Polonyalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, ayrıca bu transfer için Bayern Münih'e 45+5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini duyurdu.

Lewandowski'nin yeni takımındaki sözleşmesinde serbest kalma maddesi ise 500 milyon euro olarak belirlendi.



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