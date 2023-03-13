Levent Uğur: 'Futbol oynama şansımız yok'

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaştı. 1-0'lık galibiyetin ardından Antalya'nın Alanya ilçesine dönüş yapan Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, pazar saat 04.30 sıralarında ilçe girişinde bulunan Ulaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Metrelerce sürüklenen midibüste bulunan teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ile 13 futbolcu yaralandı. Yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, ağır yaralanan futbolculardan Emre Tosun Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ameliyat için sevk edilirken, diğer ağır yaralı oyuncu Ahmet Ürük ise ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.Kazanın kendilerinde büyük bir yıkım oluşturduğunu belirten Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur,dedi.Yaralı futbolcular hakkında da bilgi veren Uğur,diye konuştu.Ligde liderle puanları aynı olan ve 47 puanla ikinci sırada yer alan Kestelspor'un lige devam edebilmesinin şu an güç olduğunu belirten Uğur, şöyle dedi:TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, Iğdır FK ile 47 puanla liderliği paylaşıyor.