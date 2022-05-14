Levent Bayraktar: 'İnançlıydık ve kazandık'

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Tuzlaspor'u 4-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik sorumlusu Levent Bayraktar, "Manisa FK, yeni bir kulüp olmasına ve bu ligde ilk kez yer almasına rağmen başarılı bir sezon geçirdi." dedi.



Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi hazırladıkları bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Futbolcularını tebrik eden Bayraktar, "İnançlıydık, düşündüklerimizi sahaya yansıttık, oyuncu grubuma mücadelesi için teşekkür ediyorum. İyi oyun oynadık, yüksek konsantrasyon, disiplin ve attığımız gollerle maçı bitirdik." diye konuştu.



Gelecek haftayı müsabaka oynamadan "bay" geçecekleri için Tuzlaspor maçıyla ligi tamamladıklarını dile getiren Bayraktar, "Manisa FK, yeni bir kulüp olmasına ve bu ligde ilk kez yer almasına rağmen başarılı bir sezon geçirdi. Eğer kırılma anlarında ve önemli bir kaç maçı 3 puanla bitirebilseydik, şu an play-off gurubu içinde yer alacaktık. Hedefimiz çok büyük, önümdeki süreçte herkes Manisa FK'yi çok daha iyi yerlerde görecek." ifadelerini kullandı.





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