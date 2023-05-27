Lens, şampiyonluğu kaçırdı ama Devler Ligi'ni kaptı

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında evinde Ajaccio'yu 3-0 mağlup eden Lens, sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Lens, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lens, şampiyonluğu kaçırdı ama Devler Ligi'ni kaptı
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27 Mayıs 2023 23:53
Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Frank Haise'nin ekibi Lens ile Olivier Pantaloni'nin yönetimindeki Ajaccio karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 3-0 kazanırken golleri; 16. dakikada Deiver Machado, 22. dakikada Adrien Thomasson ve 35. dakikada penaltıdan Lois Openda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 81 puana ulaşan Lens ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

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