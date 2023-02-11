Leicester City'den Tottenham'a farklı tarife!

Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City, sahasında Tottenham ile karşılaştı.



King Power Stadı'nda oynanan maçı Leicester City, 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Nampalys Mendy, 25. dakikada James Maddison, 45+4. dakikada Iheanacho ve 81. dakikada Barnes kazandı. Totenham'ın tek golünü 14.dakikada Rodrigo Bentancur kaydetti.



Leicester City bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Tottenham ise 2 maç sonra kaybetti.



Bu sonuçla birlikte Leicester City, paunını 24'e çıkardı. Tottenham ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, West Ham'ı ağırlayacak. Leicester ise Manchester United'a konuk olacak.





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