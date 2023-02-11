Leicester City'den Tottenham'a farklı tarife!

Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City, sahasında Tottenham'ı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Leicester City'den Tottenham'a farklı tarife!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 19:59
Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City, sahasında Tottenham ile karşılaştı.

King Power Stadı'nda oynanan maçı Leicester City, 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Nampalys Mendy, 25. dakikada James Maddison, 45+4. dakikada Iheanacho ve 81. dakikada Barnes kazandı. Totenham'ın tek golünü 14.dakikada Rodrigo Bentancur kaydetti.

Leicester City bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Tottenham ise 2 maç sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, paunını 24'e çıkardı. Tottenham ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, West Ham'ı ağırlayacak. Leicester ise Manchester United'a konuk olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ