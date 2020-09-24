LeBron ve diğerlerinden, Breonna Taylor davası kararına tepki!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve diğer NBA oyuncuları ile antrenörleri, Breonna Taylor davasındaki iddianame kararına tepki gösterdi.



Kentucky eyaletinin Louisville şehrindeki bir soruşturma kurulu, 13 Mart'ta gerçekleşen Breonna Taylor'ın öldürülmesine karışan bir polis memuruna karşı birinci derece tehlikeye atma suçlamalarına ilişkin bir iddianameyi, geçtiğimiz gün reddetti.



26 yaşında bir acil tıp teknisyeni olan Taylor, "kapıyı çalmama emri" uygulayan bir polis tarafından, evinde vurularak öldürülmüştü. Taylor'ın vurulmasına karışan diğer iki memur bir suçlamayla karşılaşmamışlardı.



NBA sezonunun bu yaz Orlando'da yeniden başlamasından bu yana sürekli olarak sosyal adalet ve polis reformu çağrısında bulunan LeBron James, "incindiğini ve üzgün olduğunu", ancak sonuca şaşırmadığını tweetledi:



"Yeryüzündeki en çok saygısızlık gören kişiler siyahi kadınlardır! Size söz veriyorum, bunu elimden geldiğince ve daha da fazla değiştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım! Bu ülkenin her yerindeki ve ötesindeki kraliçelere sevgimi gönderiyorum!"



"Bugün resmen dilim tutulmuş durumda! Yıkıldım, incindim, üzüldüm ve kızgınım! Breonna için adalet istiyoruz ama onun güzel hayatı için değil, komşularının apartman duvarları için adalet sağlandı. Karara şaşırdım mı? Kesinlikle hayır ama kahretsin, hala incinmiş ve üzgün durumdayım! Breonna'nın annesine, ailesine ve arkadaşlarına sevgimi gönderiyorum! Üzgünüm! Üzgünüm! Üzgünüm!"



BAŞKA NBA KİŞİLİKLERİ DE OLAYA DEĞİNDİLER



NBA efsanesi Magic Johnson ise şu ifadeyi tweetledi:



"Kentucky eyaleti, Louisville ve en azından tüm Amerikan halkı için hayal kırıklığı yaratan bir gün. Breonna Taylor'ın ailesi, haksız ölüm davasında uzlaşma sağladı ancak kimse onun haksız ölümünden sorumlu tutulmuyor mu? Anlamamıza yardımcı olun!!!



Diğer mevcut ve eski NBA oyuncuları da, kararı eleştirenler arasındalardı.



Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell, "Şu anda söyleyecek çok sözüm yok ... ama tek söyleyebileceğim şu anda Louisville şehri için dua ettiğim!!!" ifadelerini kullandı.



Mitchell gibi Louisville'de kolej basketbolu oynamış olan LA Clippers forveti Montrezl Harrell da, şu şekilde bir tweet attı:



"Hayatımın üç yılını Louisville'de geçirdim ve benim için başka bir yuva olmuştu, ama neler oldu? Bunlar gerçekten ortaya attığınız suçlamalar mı? Söyleyecek hiçbir şeyim yok.!"



"HENÜZ HAYATININ BAHARINDAYDI"



NBPA'in icra direktörü Michele Roberts da gelişme hakkında bir açıklama yaptı:



"Ne yazık ki, bugün Breonna Taylor için adalet yoktu. Öldürülmesi, insanlığa saygı duyulmadan verilen birçok duygusuz ve dikkatsiz kararın sonucuydu ve bu olay, henüz hayatının baharında olan masum ve güzel bir kadının ölümüyle sonuçlandı. Oyuncularımız ve ben bir kez daha ailesine en derin sevgimizi iletiyoruz ve onun şerefine çalışmaya devam edeceğimize ve adını ağzımızdan düşürmeyeceğimize de söz veriyoruz."



Jamal Crawford, "Breonna Taylor'ı öldüren polisler, bunun gerçekleştiği andan itibaren olayın nasıl sonuçlanacağını biliyorlardı. Adaletin yerine getirilmesi konusunda hiçbir zaman endişelenmediler." şeklinde konuştu.



Serbest oyuncu DeMarcus Cousins, bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın konfederasyon anıtları gibi heykelleri tahrip etmekten suçlu bulunan herkesi hapsetme teklifiyle karşılaştırdı:



"Cinayet için hafif ceza verin, ama bir heykeli yıkmaktan 10 yıl yiyin!"



