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LeBron: "Luka'nın oyunu, kendi oyunumu anımsatıyor!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oyununu Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'inkine benzetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oyununu Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'inkine benzetti.

Lakers yıldızı, Sloven yıldızın oyununda gösterdiklerini, kendi oyunuyla şu ifadelerle karşılaştırdı:

"Yaptığı her şeye bayılıyorum. Oynama şekli, kendi oynama biçimimi anımsatıyor. İkimiz de üçlü tehdidiz. Ribaund alırız, pas veririz ve bize saygısızlık ettiğiniz takdirde de kafanıza 40 sayıyı yersiniz..."

Luka, dördüncü NBA sezonunda Dallas formasıyla maç başına 35.4 dakika sahada kalarak 27.5 sayı, 9.2 ribaund ve 9.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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