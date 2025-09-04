04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

"LeBron, Luka Doncic'in vücut dönüşümüne ilham verdi" iddiası

Los Angeles Lakers asistan koçu Greg St. Jean, LeBron James'in yaklaşımının Luka Doncic'in kondisyonunu geliştirmesi ve vücudunu dönüştürmesi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu açıkladı.

04 Eylül 2025
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'LeBron, Luka Doncic'in vücut dönüşümüne ilham verdi' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers asistan koçu Greg St. Jean, LeBron James'in yaklaşımının Luka Doncic'in kondisyonunu geliştirmesi ve vücudunu dönüştürmesi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu açıkladı.

Doncic, bu yaz Slovenya milli takımıyla FIBA EuroBasket 2025'te parlıyor. Oyuncu, yaz boyunca yoğun bir antrenman ve beslenme programı uygulayarak 14 kilo verdi.

26 yaşındaki yıldız, Şubat ayında Dallas Mavericks'ten Los Angeles Lakers'a takas edildikten sonra 40 yaşındaki LeBron James ile aynı sahayı paylaşmaya başladı.


Slovenya milli takımında da görev yapan St. Jean, BasketNews'e verdiği demeçte bu sürecin Luka üzerindeki etkisini şöyle anlattı:
"Bence bu durum tamamen 'demir demiri biler' mantığıyla ilgili. Çevrenizde gerçekten iyi oyuncular olduğunda, tıpkı bir koçun çevresinde iyi koçlar olduğunda olduğu gibi, kendi alanınızda daha iyi olma isteği kendiliğinden gelişir.

Luka, birlikte oynadığı her büyük oyuncudan bir şeyler öğrendi. LeBron'a ise her zaman hayranlık duydu. Bu nedenle, bu ikisinin bir arada olması karşılıklı bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu durum tek taraflı değil, karşılıklı bir etkileşim."

St. Jean, LeBron'un da aynı şekilde sıkı çalıştığını belirterek, "LeBron sabah 5'te kalkıp vücudu üzerinde çalışıyor. Bu nedenle sadece Luka ve LeBron değil, tüm takım bu motivasyondan etkilenerek yeni sezona çok iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor," dedi.

Doncic, bu yaz Lakers ile üç yıllık 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatmasına imza attı.

Yeni sezona başlamadan önce EuroBasket 2025'te sergilediği performansla şimdiden durdurulamaz bir oyun ortaya koyuyor. Üç maçta 33,0 sayı, 7,3 ribaund, 9,7 asist ve 3,3 top çalma ortalamaları yakaladı.

Ayrıca tarihe geçerek, EuroBasket tarihinde triple-double yapan beşinci oyuncu oldu. Ondan önce bu başarıyı Stojko Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Mandache (2017) ve Mateusz Ponitka (2022) elde etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
