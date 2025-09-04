Los Angeles Lakers asistan koçu Greg St. Jean, LeBron James'in yaklaşımının Luka Doncic'in kondisyonunu geliştirmesi ve vücudunu dönüştürmesi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu açıkladı.Doncic, bu yaz Slovenya milli takımıyla FIBA EuroBasket 2025'te parlıyor. Oyuncu, yaz boyunca yoğun bir antrenman ve beslenme programı uygulayarak 14 kilo verdi.26 yaşındaki yıldız, Şubat ayında Dallas Mavericks'ten Los Angeles Lakers'a takas edildikten sonra 40 yaşındaki LeBron James ile aynı sahayı paylaşmaya başladı.Slovenya milli takımında da görev yapan St. Jean, BasketNews'e verdiği demeçte bu sürecin Luka üzerindeki etkisini şöyle anlattı:St. Jean, LeBron'un da aynı şekilde sıkı çalıştığını belirterek,dedi.Doncic, bu yaz Lakers ile üç yıllık 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatmasına imza attı.Yeni sezona başlamadan önce EuroBasket 2025'te sergilediği performansla şimdiden durdurulamaz bir oyun ortaya koyuyor. Üç maçta 33,0 sayı, 7,3 ribaund, 9,7 asist ve 3,3 top çalma ortalamaları yakaladı.Ayrıca tarihe geçerek, EuroBasket tarihinde triple-double yapan beşinci oyuncu oldu. Ondan önce bu başarıyı Stojko Vrankovic (1993), Toni Kukoc (1995), Rares Mandache (2017) ve Mateusz Ponitka (2022) elde etmişti.