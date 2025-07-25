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LeBron, Lakers'ta Luka dönemine "ayak uydurmaya çalışıyor"

ESPN'den Brian Windhorst, Threads'te yaptığı paylaşımda LeBron James ile Los Angeles Lakers arasındaki ilişkinin son dönemde gözle görülür biçimde değiştiğini belirtti.

calendar 25 Temmuz 2025 11:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron, Lakers'ta Luka dönemine 'ayak uydurmaya çalışıyor'
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ESPN'den Brian Windhorst, Threads'te yaptığı paylaşımda LeBron James ile Los Angeles Lakers arasındaki ilişkinin son dönemde gözle görülür biçimde değiştiğini belirtti.

Özellikle Luka Doncic'in takıma katılmasıyla birlikte bu dinamiğin daha da gerildiğini ifade etti.

"Geçtiğimiz yıl bu zamanlar Lakers, LeBron'a çok yıllı bir kontrat ve oyuncu opsiyonu sunuyordu, oğlu Bronny'i draft edip uzun vadeli planlara dahil etmişti ve LeBron, serbest oyuncularla çalışmak için maaşından feragat etmeyi teklif ediyordu. Şimdi ise Luka takımın merkezinde ve bu geçiş herkesi şaşkına çevirdi," diyen Windhorst, bu dönüşümün hem kamuoyunda hem kulüp içinde hissedildiğini aktardı.


Bir dönem tamamen LeBron'un vizyonuna göre yapılandırılan Lakers, artık geleceğini Luka Doncic üzerine inşa etmeye başladı. Bu durum LeBron cephesinde hayal kırıklığı yaratırken, menajeri Rich Paul çıkan takas söylentilerini yalanladı: "LeBron'un takas talebi yok."

Windhorst, mevcut gerilimin büyük ölçüde doğal bir geçiş süreci olduğunu ve tarafların bu yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.

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