ESPN'den Brian Windhorst, Threads'te yaptığı paylaşımda LeBron James ile Los Angeles Lakers arasındaki ilişkinin son dönemde gözle görülür biçimde değiştiğini belirtti.Özellikle Luka Doncic'in takıma katılmasıyla birlikte bu dinamiğin daha da gerildiğini ifade etti.diyen Windhorst, bu dönüşümün hem kamuoyunda hem kulüp içinde hissedildiğini aktardı.Bir dönem tamamen LeBron'un vizyonuna göre yapılandırılan Lakers, artık geleceğini Luka Doncic üzerine inşa etmeye başladı. Bu durum LeBron cephesinde hayal kırıklığı yaratırken, menajeri Rich Paul çıkan takas söylentilerini yalanladı:Windhorst, mevcut gerilimin büyük ölçüde doğal bir geçiş süreci olduğunu ve tarafların bu yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını belirtti.