25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
22:00
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
22:00
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
1-0
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
13:00
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
3-0
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-470'
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
0-070'
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
19:00
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
19:00
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
19:00
25 Haziran
Aalesund-Viking
19:00

LeBron: "Basketboldaki en büyük ilham kaynağım, Jordan"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, kariyerinde kendisine en çok ilham veren ismin NBA ikonu Michael Jordan olduğunu açıkladı.

calendar 25 Haziran 2025 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron: 'Basketboldaki en büyük ilham kaynağım, Jordan'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, kariyerinde kendisine en çok ilham veren ismin NBA ikonu Michael Jordan olduğunu açıkladı.

Mind The Game podcast'inin son bölümünde konuşan James, basketbol idolü sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İlham kaynağından bahsediyorsak, benim için Michael Jordan'dan daha ilham verici biri yoktu."


Athlon Sports'tan Ashish Mathur'un aktardığına göre James, Jordan'ın oyun tarzıyla kendi stilinin iyi bir uyum sağlayabileceğini de belirtti:

"MJ tam anlamıyla bir skorerdi. Tamamen skor üretme zihniyetine sahipti."

James, sosyal medyada bu açıklamanın yaratabileceği tepkilere karşı da hazırdı:

"Biliyorum, MJ'i seçemem çünkü sosyal medyanın nasıl işlediğini biliyorum. Hemen 'Aaa, Michael Jordan'la da mı oynamak istiyorsun? Herkesle oynadın zaten!' dersiniz. Sakin olun millet, soruyu ben sormadım, sadece cevapladım."

2024–25 sezonunda da rekorlarına yenilerini ekleyen 40 yaşındaki James, NBA tarihinde 30 sayı barajını en fazla geçen oyuncu oldu ve Dirk Nowitzki ile Scottie Pippen gibi birçok efsaneyi farklı istatistik kategorilerinde geride bıraktı.

Ayrıca, 40 yaş ve 38 günlükken 40 sayı atarak NBA tarihinde bunu başaran en yaşlı oyuncu unvanını kazandı. Sezonu hem normal sezonda hem playoff'larda toplam 50.000 kariyer sayısı barajını aşarak tamamladı. Tüm zamanların en çok maça çıkan oyuncuları arasında da Robert Parish'in ardından ikinci sıraya yükseldi.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.