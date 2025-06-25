Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, kariyerinde kendisine en çok ilham veren ismin NBA ikonu Michael Jordan olduğunu açıkladı.Mind The Game podcast'inin son bölümünde konuşan James, basketbol idolü sorusuna şöyle yanıt verdi:Athlon Sports'tan Ashish Mathur'un aktardığına göre James, Jordan'ın oyun tarzıyla kendi stilinin iyi bir uyum sağlayabileceğini de belirtti:James, sosyal medyada bu açıklamanın yaratabileceği tepkilere karşı da hazırdı:2024–25 sezonunda da rekorlarına yenilerini ekleyen 40 yaşındaki James, NBA tarihinde 30 sayı barajını en fazla geçen oyuncu oldu ve Dirk Nowitzki ile Scottie Pippen gibi birçok efsaneyi farklı istatistik kategorilerinde geride bıraktı.Ayrıca, 40 yaş ve 38 günlükken 40 sayı atarak NBA tarihinde bunu başaran en yaşlı oyuncu unvanını kazandı. Sezonu hem normal sezonda hem playoff'larda toplam 50.000 kariyer sayısı barajını aşarak tamamladı. Tüm zamanların en çok maça çıkan oyuncuları arasında da Robert Parish'in ardından ikinci sıraya yükseldi.