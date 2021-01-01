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LeBron, 18 yıl önceki ilk NBA maçı için: "Sinir bozucuydu..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, tam 18 yıl önce Cleveland Cavaliers ile çıktığı ilk NBA maçından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, tam 18 yıl önce Cleveland Cavaliers ile çıktığı ilk NBA maçından bahsetti.

LeBron, dün gece Cavaliers'a karşı oynadığı maçta ilk NBA maçının yıl dönümünde oynaması hakkında düşünme şansı olup olmadığı sorulduğunda, şunları söyledi:

"Hayır, ilk NBA maçımın yıl dönümünü düşünme fırsatım olmadı. Ama bu oyunu bu kadar uzun süre boyunca en iyi seviyede oynayabilmenin bir zevk olduğunu söyleyebilirim. Bunu asla hafife almıyorum.

İlk maçımda 26 sayı mı atmıştım? O noktadan beri kendimi geliştirmeye çalıştım. Yaşlandıkça, şarap misali daha iyi oluyorum.

Ama o anı asla unutamam. Arco'da (Arena) olmak ve o Cavs forması ile bir NBA sahasına ilk kez adım atmak...

Eşsiz bir tecrübe. O anı başka hiçbir sporcunun yaşamamasını dilerim çünkü oldukça sinir bozucuydu, onu söyleyeyim."

LeBron, NBA'deki ilk maçında 25 sayı, 9 asist ve 6 ribaund ile oynamıştı.


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