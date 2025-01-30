Lazio, Casadei için teklifini artırdı!

Serie A ekiplerinden Lazio, Chelsea forması giyen Cesare Casadei için yeni bir teklif sundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lazio, Casadei için teklifini artırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2025 18:46
Ara transfer döneminin bitimine günler kala Avrupa'da transfer hareketliliği hızla sürüyor. 

Serie A ekiplerinden Lazio, Cesare Casadei için Chelsea ve oyuncu tarafıyla transferi tamamlamaya çalışıyor.

Lazio'nun son teklifi, satıştan pay içeren bir anlaşmayla birlikte 13M€'nun üzerinde.

Casedei bu sezon Chelsea formasıyla 6 maç çıktı ve yalnızca 424 dakika süre alabildi.

SYLLA DA GÜNDEMDE

Buna ek olarak Lazio, stoper hattında bir transfer yapmak için çaba sarf ediyor. 

Serie A ekibi, Strasbourg'dan Abakar Sylla için de teklif yapmayı düşünüyor.




SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery