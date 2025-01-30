Lazio, Casadei için teklifini artırdı!

Ara transfer döneminin bitimine günler kala Avrupa'da transfer hareketliliği hızla sürüyor.



Serie A ekiplerinden Lazio, Cesare Casadei için Chelsea ve oyuncu tarafıyla transferi tamamlamaya çalışıyor.



Lazio'nun son teklifi, satıştan pay içeren bir anlaşmayla birlikte 13M€'nun üzerinde.



Casedei bu sezon Chelsea formasıyla 6 maç çıktı ve yalnızca 424 dakika süre alabildi.



SYLLA DA GÜNDEMDE



Buna ek olarak Lazio, stoper hattında bir transfer yapmak için çaba sarf ediyor.



Serie A ekibi, Strasbourg'dan Abakar Sylla için de teklif yapmayı düşünüyor.









