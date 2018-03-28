LaVar Ball'dan liseliler için NCAA alternatifi bir lig oluşumu!

Los Angeles Lakers çaylağı Lonzo Ball'un babası ve Big Baller Brand CEO'su LaVar Ball, en iyi lise oyuncularına ayda 10.000 dolar ödeyebilecek ve geleceğe dair umut dolu oyuncular için mevcut 8 aylık üniversite durağına alternatif olarak hizmet verecek bir lig olan Genç Basketbol Birliği'ni (Junior Basketball Association) kurdu.