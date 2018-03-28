LaVar Ball'dan liseliler için NCAA alternatifi bir lig oluşumu!

Los Angeles Lakers çaylağı Lonzo Ball'un babası ve Big Baller Brand CEO'su LaVar Ball, en iyi lise oyuncularına ayda 10.000 dolar ödeyebilecek ve geleceğe dair umut dolu oyuncular için mevcut 8 aylık üniversite durağına alternatif olarak hizmet verecek bir lig olan Genç Basketbol Birliği'ni (Junior Basketball Association) kurdu.
LaVar, küçük oğlu LaMelo Ball'un da yeni lige katılan oyuncular arasında olacağını söyledi.
BBB ayrıca, ligin New York, Los Angeles, Atlanta ve Dallas'ın merkez olduğu, her biri 10 oyuncu taşıyacak 8 takımdan oluşacağını söyledi.
LaVar, şu ifadeyi paylaştı: "Big Baller Brand sponsorluğunda düzenlenen "Junior Basketball Association" adlı profesyonel basketbol ligimizi resmi olarak başlattık. JBA, kendi türünün ilk genç profesyonel basketbol ligidir. JBA, Amerika'daki lise basketbolundaki en üst sıralarda yer alacak. Ana hedefi NBA'e ulaşmayı hedefleyen tüm ulusal lise son sınıfı oyuncularına, JBA'e katılmak için lise öncesi genellike kullanılan 'kolej pit stopunu' atlamak için bir fırsat sunulacak. Katılımcı oyunculara, ertesi yıl NBA Draftına girmeye hazırlanırken ayda 10.000 dolar ödenecek. JBA ligi, sporu profesyonelce sürdürmek isteyen basketbolcular içindir. JBA'in getirilmesi ile NCAA'in iyi basketbol potansiyelinin hak kazanma durumunu düzenleyip kontrol etmesine izin verilmesi artık bir sorun olmayacak. Amacının mesleki kariyerinize hazırlanmanıza yardımcı olmadığını iddia eden bir kuruma katılmaya gerek yoktur. NCAA Başkanı Mark Emmert'in LiAngelo Ball'un son dönemde UCLA'dan çekilmesi hakkında yorum yaparken yaptığı son açıklama, bunu özetliyor: "Bu, birinin bir öğrenci-atlet olarak üniversitenizin parçası olması mıdır, yoksa ileride profesyonel olmaya hazırlanmak için kolej atletizmini kullanmak mıdır? Eğer ikincisi ise, ilk etapta zaten orada olmamalısın." - Mark Emmert Ve buna katılıyoruz! Yıllarca, NCAA binlerce gençten yararlanan bir işletme yürütürken, üniversite kurumları, antrenörler, medya holdingleri ve kurumsal sponsorlar da bu modelin tümünden yararlandı. JBA bu sürmekte olan sorun için uzun zamandır beklenen bir çözümdür. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin. Güncellemeler için jbaleague.com adresini ziyaret edin."
LaVar'ın bu ilgi çekici girişimine genel yaklaşımın ne olacağı merak konusu.