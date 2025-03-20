Lamine Yamal: 'Sahur, namaz, iftar, maç!'

Ramazan ayıyla birlikte dünyanın çeşitli kulüplerinde oynayan futbolcular da oruçlarını tutuyor. Onlardan biri de Barcelona'nın dünyaca ünlü genç yıldızı Lamine Yamal...



İspanyolların ünlü AS gazetesine konuşan Yamal, Ramazan ayı için günlük rutini hakkında açıklamalarda bulundu.Yamal, Ramazan ayında nasıl oruç tuttuğunu açıkladı.



Sabah 04.00'te sahur yaptığını belirten Yamal, takım kahvaltısına katılmadığını ve antrenman sonrası odasında dualarını sürdürdüğünü söyledi.



Elektrolitlerin hidrasyon seviyesini korumak için önemli olduğunu da ekleyen genç yıldız, orucunu açana kadar bu düzeni devam ettirdiğini ifade etti.



"SAHUR, İDMAN, NAMAZ, MAÇ!"



Yamal'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:



"Ramazan'da sahura kalkıp büyük bir kahvaltı yapıyorum. Takımla yemeğe katılmadığım için geç uyanabiliyorum. Sonra antrenmana gidiyorum ve namaz kılmak için odamda vakit geçiriyorum. Orucumu açana kadar böyle yapıyorum."



ÖZEL BESLENME PLANI UYGULANIYOR



Öte yandan Barcelona sağlık ekibi, daha önce Ousmane Dembele, Franck Kessie ve Ansu Fati gibi Müslüman oyuncular için hazırladığı özel beslenme planını Lamine Yamal için de uyguluyor.



Gün içinde oruç tutan Yamal, iftar saatinde dengeli beslenmeye ve sıvı alımına özen gösteriyor.



