Los Angeles Lakers'ın, Washington Wizards pivotu Jonas Valanciunas için düşündüğü takas paketi ortaya çıktı.



Lakers'ın yaz döneminde kovaladığı fakat Wizards ile sözleşme imzalaması sebebiyle bu girişimi son bulan Valanciunas'ı tekrar hedeflediği bildirilmişti.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Lakers'ın Litvanyalı pivotu kadrosuna katmak için Gabe Vincent ve ikinci tur draft seçimlerinden oluşan bir paket teklif etmeyi düşündüğünü aktardı.



Bu sezon Wizards için sağlam bir katkı veren 32 yaşındaki oyuncu, 12 sayı, 7.6 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları üretti.



İstikrarlı oyunu kendisini değerli bir varlık haline getirmiş olsa da, yeniden yapılanma sürecine giren Wizards'ın Valanciunas gibi deneyimli oyuncuları son takas tarihi öncesinde elden çıkarması bekleniyor.



Lakers'ın üç yıllığı 33 milyon dolarlık bir anlaşmayla kadrosuna kattığı Vincent beklenen etkiyi yaratmakta zorlanmış, maç başına 17.7 dakikada yalnızca 3.2 sayı ve 1 ribaund ortalaması yakalayarak verimsiz bir dönem geçirmişti.



