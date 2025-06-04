Los Angeles Lakers, LeBron James'in sözleşmesindeki son yıla girilirken, 2025 yazı için ciddi ve agresif bir strateji hazırlıyor.ESPN'den Bobby Marks'a göre, Lakers yönetimi önümüzdeki dönemde "aşırı agresif" bir tavır sergileyecek.Marks, bu yazki yaklaşımı şekillendiren üç ana faktörü şöyle sıralıyor: Bitmek üzere olan kontratlar, pota altı eksikleri ve LeBron sonrası döneme yönelik uzun vadeli planlama.Lakers'ın Gabe Vincent ve Rui Hachimura gibi isimlerden oluşan yaklaşık 60 milyon dolarlık sona eren kontratları bulunuyor. Bu kontratlar, takaslarda kullanılarak anında katkı verecek oyuncuların alınması için fırsat sağlayabilir.Şubat ayında Hornets'ın pivotu Mark Williams'ı kadroya katmaya çalışan Lakers, oyuncunun fiziksel testleri geçememesi nedeniyle bu hamleyi gerçekleştirememişti. Bu gelişme, yaz aylarında bir uzun oyuncu hedefleneceğinin sinyalini vermişti.Ayrıca Dallas'tan Şubat ayında büyük bir takasla alınan Luka Doncic'in 2 Ağustos'ta sözleşme uzatmasına hak kazanacak olması da Lakers'ın radarında. Doncic, şu an itibarıyla LeBron sonrası dönemin yapı taşı olarak görülüyor.Lakers, 2024–25 sezonuna J.J. Redick yönetiminde güçlü bir giriş yaparak 3-0 ile başladı. Sezonu 50 galibiyetle tamamlayarak Pacific Division şampiyonu oldular. Ancak üst üste ikinci kez ilk turda (bu kez Minnesota'ya karşı) elenerek play-offlarda beklentilerin altında kaldılar.Hem kısa vadeli rekabetçi kalma çabası hem de kadro sürdürülebilirliği açısından baskı altında olan Lakers yönetimi, bu yaz transfer dönemine maksimum ciddiyetle yaklaşacak gibi görünüyor.