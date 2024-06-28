Los Angeles Lakers'ın, bu yaz Austin Reaves'i takas etmesinin "pek olası görünmediği" iddia edildi.



Pat McAfee Show'a konuk olan The Athletic'ten Shams Charania, yeni başantrenör JJ Redick'in Reaves'e olan yakınlığını ve onun tüm potansiyeline ulaşmasına yardımcı olma arzusunu şu sözlerle dile getirdi:



"Bu yaz Austin Reaves'i takas edecekleri bir senaryo göremiyorum. İnsanlar JJ Redick'in Austin Reaves'i ne kadar sevdiğini biliyorlar mı bilmiyorum fakat onun potansiyelini gerçekten ortaya çıkarmasını istiyor. Bu All-Star olmak da olabilir, benzer bir kalibrede bir oyuncu olmak da olabilir. Ama her ne ise, Austin Reaves'e dair büyük umudu var."



Reaves, geçen yıl üçüncü NBA sezonunda maç başına 15,9 sayı, 5,5 asist ve 4,3 ribaund ortalamaları yakalayarak gelişmeye devam etmişti.





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