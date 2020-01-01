Lakers, Dennis Schröder'ı kadrosuna katıyor!

Los Angeles Lakers'ın, Dennis Schröder'i Oklahoma City Thunder'dan takaslama konusunda anlaştığı bildirildi.



Anlaşmanın 28'inci Draft hakkı ve Lakers şutörü Danny Green'i içereceği belirtildi.



Lakers'a oyun kurucu rotasyonunda güçlü bir ekleme sağlayan Schröder'ın, New York Times'tan Marc Stein'a göre bu hamleyi Rajon Rondo'nun ayrılma ihtimaline karşı önlem olarak yaptığı iddia edildi.



Lakers'ın ayrıca, sözleşmesinde bir yılı ve 15 milyon doları kalan Schröder'i uzun vadeli bir sözleşme ile kadrosuna katmak istediği de açıklandı.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, Milwaukee Bucks da Schröder için bir takas kovalamıştı ve görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydetmişti.



