Lakers, Christian Wood'u kadrosuna kattı

Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu Christian Wood ile iki yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, Christian Wood'u kadrosuna kattı
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06 Eylül 2023 12:08
Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu Christian Wood ile iki yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

ESPN'den Bobby Marks'a göre kontrat şartları arasında ikinci yıl için bir oyuncu opsiyonu da bulunan Wood, 2023-24 sezonunda 2,7 milyon dolar kazanacak ve 2024-25 sezonunda bu opsiyonu kullanırsa 3 milyon dolar maaş alacak.

Wood, 2022-23 sezonunu Dallas Mavericks'te geçirmiş ve 67 maç forma giyerek 16,6 sayı ile 7,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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