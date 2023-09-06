Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu Christian Wood ile iki yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.



ESPN'den Bobby Marks'a göre kontrat şartları arasında ikinci yıl için bir oyuncu opsiyonu da bulunan Wood, 2023-24 sezonunda 2,7 milyon dolar kazanacak ve 2024-25 sezonunda bu opsiyonu kullanırsa 3 milyon dolar maaş alacak.



Wood, 2022-23 sezonunu Dallas Mavericks'te geçirmiş ve 67 maç forma giyerek 16,6 sayı ile 7,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



