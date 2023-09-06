Los Angeles Lakers'ın serbest oyuncu Christian Wood ile iki yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
ESPN'den Bobby Marks'a göre kontrat şartları arasında ikinci yıl için bir oyuncu opsiyonu da bulunan Wood, 2023-24 sezonunda 2,7 milyon dolar kazanacak ve 2024-25 sezonunda bu opsiyonu kullanırsa 3 milyon dolar maaş alacak.
Wood, 2022-23 sezonunu Dallas Mavericks'te geçirmiş ve 67 maç forma giyerek 16,6 sayı ile 7,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
ESPN'den Bobby Marks'a göre kontrat şartları arasında ikinci yıl için bir oyuncu opsiyonu da bulunan Wood, 2023-24 sezonunda 2,7 milyon dolar kazanacak ve 2024-25 sezonunda bu opsiyonu kullanırsa 3 milyon dolar maaş alacak.
Wood, 2022-23 sezonunu Dallas Mavericks'te geçirmiş ve 67 maç forma giyerek 16,6 sayı ile 7,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.