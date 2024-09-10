Los Angeles Lakers'ın, Panathinaikos ile anlaşan milli oyuncumuz Cedi Osman'a teklif yaptığına dair iddiaların doğru olmadığı belirtildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Lakers'ın Cedi'ye Panathinaikos ile anlaşmadan önce teklif yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.



Eurohoops'un bir haberinde Cedi'nin Lakers'ın antrenman kampı davetini reddettiği iddia edilmiş olsa da, Stein bunun böyle olmadığını açıkladı.



Stein, durumu yakından takip eden kaynakların kendisine Lakers'ın milli oyuncumuza teklif yapmadığını söylediğini aktardı.



LeBron James'in Cleveland Cavaliers'da takım arkadaşı olarak geçirdiği zamandan beri kendisini oldukça sevdiği bilinen Cedi'nin, buna rağmen Lakers tarafından kadroya katılmasının geçerli bir yolu olmadığı bildirildi.



15 garantili sözleşme ve lüks vergisinin ikinci aşamasına çok yakın olan Lakers'ın, Cedi'yi kadrosuna katmak için yeterli finansal esnekliğe sahip olmadığı söylendi.



Stein'a göre Cedi'nin Panathinaikos ile anlaşma kararı, Lakers kadrosunda garantili bir yer olmamasından kaynaklanmıştı.



Real Madrid de dahil olmak üzere birçok takımla görüşmelerde bulunmuş olan Cedi, sonunda EuroLeague şampiyonuna katılmayı tercih etti.



29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu San Antonio Spurs'te geçirmiş ve maç başına 17,6 dakikada ortalama 6,8 sayı, 2,5 ribaund ve 1,7 asist kaydetmişti.





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