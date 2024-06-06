Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, eski takım arkadaşı LeBron James'in "artık takım arkadaşı olmadıkları için kızgın olduğuna" dair ifadesine yanıt verdi.



Irving, Los Angeles Lakers yıldızının 2024 NBA Finalleri öncesinde kendisi hakkında söylediği nazik sözleri takdirle karşıladı.



'Mind the Game' isimli podcast'inin son bölümünde James, JJ Redick'e Irving'in gelişimini görmekten "oldukça gurur duyduğunu" fakat "aynı zamanda takım arkadaşı olamadığı için çok kızgın olduğunu" belirtmişti.



Muhabirlere konuşan Irving, James'in sözlerine karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:



"Sanırım ikimiz de olgunlaştık ve birlikte başarabildiğimiz şeyin değerini ciddi anlamda takdir edebildik. Ben biraz daha gençken ilişkimizin önüne geçen bazı şeyler vardı. Artık bir insan olarak hissettiklerimi ve inandığım şeyleri rahatça ifade edebildiğim için, ilişkimizin eskisinden daha farklı olduğunu hissediyorum.



Onu kesinlikle özlüyorum. Onunla oynamak çok kolaydı. Ortaya koyduğumuz şeyler konusunda birbirimize saygımız sonsuz."



James, takımın Irving'le ilgilendiğine dair söylentilerin olduğu 2023'teki son takas günü öncesinde, Lakers'ın Kyrie'yi kadrosuna katmasını istediğini söylemişti.



ESPN'den Dave McMenamin'e göre Lakers, Brooklyn Nets'e Russell Westbrook ile 2027 ve 2029 ilk tur draft haklarını içeren bir paket teklif etmiş, ancak NBA muhabiri Marc Stein, Şubat 2023'te Nets'in Lakers'tan Irving için diğer takımlardan "çok daha fazlasını" istediğini bildirmişti.



En sonunda ise Kyie, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, 2029 korumasız ilk tur draft hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Mavericks'e takas edilmişti.





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