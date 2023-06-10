Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in "Dallas'ta kalmak ve değerini kanıtlamak istediği" iddia edildi.



Mavericks için sezonun sona ermesinin ardından, bu yaz sınırsız serbest oyuncu olan Irving'in geleceği hakkında birçok söylenti dolaşmaya başlamıştı.



Başlangıçta Irving'in eski takım arkadaşı LeBron James ile Los Angeles Lakers'ta yeniden bir araya gelmek istediği söylenirken, sonrasında Kyrie'nin James'i Dallas'a gelmesi için çağırdığına dair başka bir rapor ortaya çıkmıştı.



Lakin '#thisleague UNCUT' isimli podcast'te konuşan NBA muhabiri Marc Stein, Irving'in Mavericks forması giymeye devam etmek ve takıma değerini kanıtlamak istediğini öne sürdü:



"Kulağıma gelenlere dayanarak şunu diyebilirim ki, Kyrie bence Dallas'ta kalmak istiyor. Ve bana söylenene göre bu konuda motivasyonu ise, artık 'Lakers'a zorla yolunu yapmaya çalışıyor' anlatısından bıkmış olması.



Ve bunlardan sonra, 'Neden LeBron'u Mavs'e gelmesi için ikna etmeye çalışmasın ki?' deniyordu, fakat bu pek mümkün değil. Ama artık müzakerelere başlama zamanı geldi.



Ve kendisi Mavs için hem saha içinde hem de saha dışında değerli biri olduğunu göstermek istiyor. Benim ilk düşüncem bu yöndeydi."



Irving, sezon ortasında yapılan takasla Dallas'a gitmiş, ancak takım playofflara ulaşamamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ