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Kyrie, 2026'nın Ocak ayında parkelere dönebilir

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, geçtiğimiz sezon çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçiren Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in sahalara dönüşü 2026 Ocak ayı gibi olabilir.

calendar 26 Haziran 2025 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyrie, 2026'nın Ocak ayında parkelere dönebilir
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ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, geçtiğimiz sezon çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçiren Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in sahalara dönüşü 2026 Ocak ayı gibi olabilir.

Mavericks ile üç yıllık 119 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayan Irving, sakatlığı öncesinde yıllık 50–60 milyon dolarlık kontrat almaya yakın görülüyordu.

Irving'in anlaşması, Mavericks'e 5.7 milyon dolarlık "taxpayer mid-level exception" açarken, takım Dennis Schröder, D'Angelo Russell, Chris Paul veya Malcolm Brogdon gibi veteran oyun kurucularla ilgileniyor.


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