Kylian Mbappe için PSG ve Real Madrid açıklaması

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe, flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kylian Mbappe için PSG ve Real Madrid açıklaması
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20 Mayıs 2022 16:08
Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için son dakika açıklaması geldi.

23 yaşındaki Fransız futbolcunun annesi ve menajeri olan Fayza Lamari, Paris Saint Germain ve Real Madrid'in tekliflerinin birbirine çok yakın olduğunu duyurdu.

Mısır basınına konuşan Fayza Lamari "PSG ve Real Madrid'in teklifleri neredeyse aynı. Real'de, oğlum imaj haklarını sahip olacak. Tek fark bu ama rakamsal çok fark yok. Şimdi onun kararını bekleyeceğiz." dedi.

Öte yandan İspanyol ve Fransız basını, Kylian Mbappe'nin hafta sonu geleceğiyle ilgili vereceği kararı açıklayacağını duyurdu.

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