Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi'ni 2-0'la geçti

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yenerek seriyi 2-0 getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi'ni 2-0'la geçti
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05 Nisan 2024 20:29
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Seriyi 2-0 kazanan Kuzeyboru, 5-6'ncılık maçına çıkacak. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 7-8'ncilik maçına çıkacak.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Liray Akpınar, Merve Atlıer, Edina Begiç, İrem Cor)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Hande Korkut, Samedy, Guerra, Ceren Karagöl, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Merve İzbilir, Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Özdemir)

Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 25-18

Süre: 107 dakika (30, 23, 26, 28)

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