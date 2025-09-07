Kuzey Makedonya'dan beş gollü net galibiyet!

Dünya Kupası Elemeleri Grup J 5. hafta maçında Kuzey Makedonya, Lihtenştayn'ı konuk etti.
Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi Kuzey Makedonya, 5-0'lık skorla kazandı.
Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Eljif Elmas, 52. dakikada Enis Bardhi, 56. dakikada Bardhi'nin asistinde Darko Churlinov, 82. dakikada Lirim Qamili ve 90. dakikada Luka Stankovski kaydetti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas mücadeleye ilk 11'de başladı. 83. dakikada yerini Luka Stankovski'ye bıraktı.
Konyasporlu Enis Bardhi de karşılaşmada tam süre aldı.
Kocaelispor'un yeni transferi Darko Churlinov ise ilk 11'de başladığı maçın 59. dakikasında yerini Lirim Qamili'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya puanını 11'e yükseltirken, Lihtenştayn puansız kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Kuzey Makedonya, Belçika deplasmanına gidecek. Lihtenştayn ise Kazakistan'a konuk olacak.