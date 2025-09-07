07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-032'
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
1-030'
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-231'
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
1-029'
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
0-032'
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Kuzey Makedonya'dan beş gollü net galibiyet!

Dünya Kupası Elemeleri Grup J 5. hafta maçında Kuzey Makedonya, sahasında Lihtenştayn'ı 5-0 mağlup etti.

calendar 07 Eylül 2025 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri Grup J 5. hafta maçında Kuzey Makedonya, Lihtenştayn'ı konuk etti.

Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi Kuzey Makedonya, 5-0'lık skorla kazandı. 

Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Eljif Elmas, 52. dakikada Enis Bardhi, 56. dakikada Bardhi'nin asistinde Darko Churlinov, 82. dakikada Lirim Qamili ve 90. dakikada Luka Stankovski kaydetti.



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas mücadeleye ilk 11'de başladı. 83. dakikada yerini Luka Stankovski'ye bıraktı.

Konyasporlu Enis Bardhi de karşılaşmada tam süre aldı.

Kocaelispor'un yeni transferi Darko Churlinov ise ilk 11'de başladığı maçın 59. dakikasında yerini Lirim Qamili'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya puanını 11'e yükseltirken, Lihtenştayn puansız kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Kuzey Makedonya, Belçika deplasmanına gidecek. Lihtenştayn ise Kazakistan'a konuk olacak.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
