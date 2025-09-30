Kurduğu çiftlikte, Türkmen atı Ahal Teke ile sporcu yetiştiriyor

Petek Çağlar, 3 yıl önce Ankara Gölbaşı'nda at yetiştiriciliği ve binicilik eğitimi vermek için at üretim ve eğitim çiftliği kurdu. Çağlar, 1 sene önce Türkmen Sahra bölgesinden ithal ettiği Roze ve Celine isimli Ahal Teke atlarıyla 8-15 yaş aralığındaki öğrencilerine temel binicilik ve engel atlama eğitimleri vermeye başladı. Kurduğu çiftlikte Ahal Teke atlarının ithalatını, yetiştiriciliğini ve üretimini yaptıklarını belirten Çağlar, "Ahal Teke atları nadirlikleri ve güzellikleri ile bilinirken, her branşta başarılı olabilen tek at ırkıdır. Çiftliğimizde, bu atlarla eğitim programları yürütüyoruz. Sporcu yetiştirme programımızda, engel atlama, dayanıklılık ve temel binicilik branşlarında eğitimler veriyoruz" diye konuştu.Ahal Teke atlarının dünya üzerindeki birçok önemli spor at ırkının geliştirilmesine de katkı sağladığını söyleyen Çağlar, "Örneğin İngiliz safkanının 4 kurucu aygırından bir tanesi Osmanlı döneminde İngiltere'ye götürülen 'Byerley Türk' adındaki Ahal Teke aygırıdır. Günümüzde de bu spor atlarında kan tazeleme yapılacağı zaman yine Ahal Teke atları kullanılır. Farklı disiplinlerde boy gösterebilen nadir bir at ırkıdır. Engel atlama, endurance, dresaj ve düz koşu alanlarında başarılar elde etmiştir. En güzel örneklerinden bir tanesi 1960 Roma Olimpiyatlarında dresaj alanında ödül almış 'Absent' isimli Ahal Teke aygırıdır. Bu dönemde uluslararası basında dünyanın en iyi spor atı olarak anılmıştır" dedi.Ahal Teke atlarının Orta Asya'da evcilleştirilen ilk at ırkı olduğunu belirten Çağlar, "Çöl koşullarına, zor, sert iklimlere ve zemin koşullarına inanılmaz derecede adaptasyon göstermişlerdir. Bu özellikleriyle günümüzde 'endurance' yani atlı dayanıklılık branşında da büyük avantajlar taşımaktadırlar. Bunun en güzel örneği 1935 yılında bir grup Türkmen binicinin Aşkabat-Moskova parkurunu bu ırk atlarla tamamlamasıyla olmuştur. Bu parkur 4 bin kilometrelik, uzun ve zor bir parkur. 84 günde Ahal Teke atlarıyla tamamladılar ve bu parkurun 3 günlük kısmı da Karakum Çölü'nde geçmiştir. Ahal Teke atları aç ve susuz bir şekilde 3 günde Karakum Çölü'nü başarıyla geçmiş ve müthiş bir dayanıklılık örneği sergilemişlerdir. Endurance yarışları dayanıklılığın yanı sıra binicisiyle atın uyumunun da çok önemli olduğu bir yarıştır. Bu atlar arazi koşullarında neyle karşılaşırsa karşılaşsınlar, korkmazlar ve dikkatleri hep binicilerinde olur. Onun komutlarının dışına çıkmazlar. Hem cesaretleriyle hem de sadakatleriyle bu branşta çok başarılı olurlar" ifadelerinde bulundu.Ahal Teke atlarının 4 nal esnasında binicilerini sarsmadığını söyleyen Çağlar, "Atların 4 nalda 4 ayağında havada olduğu kısa bir an yaşanır. Bu askıda kalma süreci bu atlarda stabil ve diğer ırklardan biraz daha uzundur. Bu da 'atlı okçuluk' branşında büyük bir avantaj sağlar. Eskiden de savaşta okçular hedefleri çok isabetli bir şekilde vurabiliyorlardı çünkü at onları sarsmıyordu. Günümüzde de 'atlı okçuluk' yarışlarında Ahal Teke atlarının kullanımı bu açıdan avantajlıdır" dedi.Bu at ırkının sayısının Türkiye'de arttırılması gerektiğini kaydeden çağlar, "Yakın zamanda uluslararası bir endurance yarışına katılan Türk milli sporcumuz, başka ülkelerden sporcuların Ahal Teke atlarıyla koştuğunu iletti bize. Aslında Türk mirası olan Ahal Teke atlarını Türk sporcularının kullanımına açık olması ve sporcularımızın bu atları bizzat deneyimlemesi gerekli. Biz burada bunun için çalışıyoruz. Spor tipindeki atları buraya getirip hem eğitimlerini sürdürüyor hem de sporcu yetiştiriyoruz" ifadelerinde bulundu.