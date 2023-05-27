Kupa canavarı Kingsley Coman

Bayern Münih, Bundesliga'da Dortmund'u geçerek sezonu zirvede tamamladı. Alman devinde Coman için dikkat çeken bir istatistik öne çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kupa canavarı Kingsley Coman
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27 Mayıs 2023 18:59
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 19:50
Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih'te Coman için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Kingsley Coman, profesyonel kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu.

Profesyonel kariyerine PSG'de başlayan Fransız oyuncu 2 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra İtalyan devi Juventus'un yolunu tuttu. 2015 yılında Juventus'ta da zafere ulaşan başarılı futbolcu 1 sezon sonra Almanya devi Bayern'e transfer oldu. Bayern Münih'te de aynı istitrarı sürdüren Coman, 2016'dan beri Alman ekibiyle şampiyonluğa ulaşıyor.

26 yaşındaki oyuncu Bayern ile çıktığı 266 maçta 57 gol ve 63 asist yapma başarısı gösterdi.

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