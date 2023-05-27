Kupa canavarı Kingsley Coman

🏆2013 Paris Saint-Germain

🏆2014 Paris Saint-Germain

🏆2015 Juventus

🏆2016 Bayern Münih

🏆2017 Bayern Münih

🏆2018 Bayern Münih

🏆2019 Bayern Münih

🏆2020 Bayern Münih

🏆2021 Bayern Münih

🏆2022 Bayern Münih

🏆2023 Bayern Münih



🥇Kingsley Coman, profesyonel kariyerine… pic.twitter.com/wyQI9XNWh4



— Sporx (@sporx) May 27, 2023

Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih'te Coman için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.Kingsley Coman, profesyonel kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu.Profesyonel kariyerine PSG'de başlayan Fransız oyuncu 2 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra İtalyan devi Juventus'un yolunu tuttu. 2015 yılında Juventus'ta da zafere ulaşan başarılı futbolcu 1 sezon sonra Almanya devi Bayern'e transfer oldu. Bayern Münih'te de aynı istitrarı sürdüren Coman, 2016'dan beri Alman ekibiyle şampiyonluğa ulaşıyor.26 yaşındaki oyuncu Bayern ile çıktığı 266 maçta 57 gol ve 63 asist yapma başarısı gösterdi.