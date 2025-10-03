Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga, iki yıl için 48,5 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attıktan sonra medya mensuplarının sorularını yanıtladı.
22 yaşındaki oyuncu, takıma geri dönmekten dolayı duyduğu heyecanı dile getirirken, yaz döneminde yaşanan sözleşme görüşmelerinin kendisine önemli bir deneyim kazandırdığını söyledi.
"Bu işimizin bir parçası. Bu bir iş. Günün sonunda önemli olan tek şey, anlaşmayı tamamlamış olmamız. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım," ifadelerini kullandı.
Kuminga'ya, imzaladığı kontratın kendisine güvendiğini gösteren bir adım olup olmadığı sorulduğunda ise genç forvet, bireysel kazançlardan çok takım başarısına odaklandığını belirtti: "Kendime güvenmemin yolu, şampiyonluk kazanmamıza yardımcı olmak. Bizim amacımız bu ve hepimiz buna böyle bakıyoruz," dedi.
Uzun vadeli hedefinin Warriors'ta kalmak olduğunu vurgulayan Kuminga, aynı zamanda profesyonel basketbolun belirsizliklerini de kabul etti: "Şu anda buradaki hedefim ve başarmak istediğim şey, bu takımda daha uzun süre yer almak," diye konuştu.
Sınırlı serbest oyunculuk süreci ve diğer takımlarla yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Kuminga, "Daha çok şey öğrendim, farklı insanlardan birçok şey duydum. Bu benim için iyi bir deneyimdi," diyerek NBA'in iş tarafını daha yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.
Sahadaki rolüne ilişkin ise, "Savunma yapmak, rakibin en iyi oyuncusunu tutmak ya da skor üretmek… Nerede ihtiyaç varsa orada katkı vermek istiyorum," sözleriyle yaklaşımını açıkladı.
Jimmy Butler ile uyum konusuna da değinen Kuminga, "Jimmy ile oynamak çok kolay ve basit. Onu en başından beri burada görmek, kamp döneminde işleri çözmemize yardımcı olacak," dedi.
Formasını yeniden 1 numaraya çevirmesinin sebebini ise kişisel bir bağ ile açıkladı: "Kendi gerçek numarama, 1 numaraya dönmek istedim. Bu biraz da yeni şeyler denemekle alakalı," ifadelerini kullandı.
Yoğun geçen yaz antrenmanlarından da bahseden Kuminga, "Kiminle çalıştığınız önemli değil. Önemli olan doğru şeyleri tutarlı şekilde çalışmak," diyerek yazını tüm yönleriyle oyunun gelişimine adadığını söyledi.
Taraftarların sözleşme süreciyle ilgili algısına dair ise Kuminga, "Yönetim ve koçlarım, bu takıma ne kadar bağlı olduğumu biliyor. Benim için önemli olan buydu," dedi.
Sözlerini şampiyonluk vurgusuyla tamamlayan genç oyuncu, "Adımı, bu takımı şampiyon yapan bir oyuncu olarak yazdırmalıyım. Benim odak noktam bu," diye konuştu.
22 yaşındaki oyuncu, takıma geri dönmekten dolayı duyduğu heyecanı dile getirirken, yaz döneminde yaşanan sözleşme görüşmelerinin kendisine önemli bir deneyim kazandırdığını söyledi.
"Bu işimizin bir parçası. Bu bir iş. Günün sonunda önemli olan tek şey, anlaşmayı tamamlamış olmamız. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım," ifadelerini kullandı.
Kuminga'ya, imzaladığı kontratın kendisine güvendiğini gösteren bir adım olup olmadığı sorulduğunda ise genç forvet, bireysel kazançlardan çok takım başarısına odaklandığını belirtti: "Kendime güvenmemin yolu, şampiyonluk kazanmamıza yardımcı olmak. Bizim amacımız bu ve hepimiz buna böyle bakıyoruz," dedi.
Uzun vadeli hedefinin Warriors'ta kalmak olduğunu vurgulayan Kuminga, aynı zamanda profesyonel basketbolun belirsizliklerini de kabul etti: "Şu anda buradaki hedefim ve başarmak istediğim şey, bu takımda daha uzun süre yer almak," diye konuştu.
Sınırlı serbest oyunculuk süreci ve diğer takımlarla yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Kuminga, "Daha çok şey öğrendim, farklı insanlardan birçok şey duydum. Bu benim için iyi bir deneyimdi," diyerek NBA'in iş tarafını daha yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.
Sahadaki rolüne ilişkin ise, "Savunma yapmak, rakibin en iyi oyuncusunu tutmak ya da skor üretmek… Nerede ihtiyaç varsa orada katkı vermek istiyorum," sözleriyle yaklaşımını açıkladı.
Jimmy Butler ile uyum konusuna da değinen Kuminga, "Jimmy ile oynamak çok kolay ve basit. Onu en başından beri burada görmek, kamp döneminde işleri çözmemize yardımcı olacak," dedi.
Formasını yeniden 1 numaraya çevirmesinin sebebini ise kişisel bir bağ ile açıkladı: "Kendi gerçek numarama, 1 numaraya dönmek istedim. Bu biraz da yeni şeyler denemekle alakalı," ifadelerini kullandı.
Yoğun geçen yaz antrenmanlarından da bahseden Kuminga, "Kiminle çalıştığınız önemli değil. Önemli olan doğru şeyleri tutarlı şekilde çalışmak," diyerek yazını tüm yönleriyle oyunun gelişimine adadığını söyledi.
Taraftarların sözleşme süreciyle ilgili algısına dair ise Kuminga, "Yönetim ve koçlarım, bu takıma ne kadar bağlı olduğumu biliyor. Benim için önemli olan buydu," dedi.
Sözlerini şampiyonluk vurgusuyla tamamlayan genç oyuncu, "Adımı, bu takımı şampiyon yapan bir oyuncu olarak yazdırmalıyım. Benim odak noktam bu," diye konuştu.