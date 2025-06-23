Kulüpler Dünya Kupası'na Türk yıldızlardan damga!

KENAN 'YILDIZ' GİBİ PARLADI

ARDA GÜLER, XABİ YÖNETİMİNDE İLK GOLÜNÜ ATTI

ORKUN VE KEREM'İN FORMA GİYDİĞİ BENFICA YARIN BAYERN MÜNİH İLE KARŞILAŞACAK

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk futbolcular parlayan performanslarıyla turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Manchester City, Real Madrid, Juventus ve Benfica formalarıyla sahne alan milli oyuncular, kulüplerinin başarısında başrolü oynuyor.Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Al-Ain karşısında alınan 6-0'lık galibiyete attığı 2 golle damga vurdu. Maçın oyuncusu seçilen Gündoğan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda hem performansına hem de geleceğine dair önemli mesajlar vererek şöyle konuştu:Tecrübeli oyuncu, teknik direktörü Pep Guardiola hakkında isededi.Turnuvanın dikkat çeken bir diğer ismi ise Juventus forması giyen Kenan Yıldız oldu. G Grubu ikinci maçında Wydad karşısında 2 gol atan 20 yaşındaki genç yıldız, grubun ilk maçında Al-Ain ağlarını da havalandırmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan Kenan, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.Real Madrid cephesinde ise sahneye çıkan isim Arda Güler oldu. H Grubu ikinci maçında Pachuca'yı 3-1 mağlup eden İspanyol ekibinde, Arda 43'üncü dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkararak galibiyete katkı sağladı. 60 dakika sahada kalan genç futbolcu, istikrarlı çıkışını sürdürüyor.Öte yandan, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, C Grubu'nda dev rakibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele yarın saatüzerinden canlı olarak yayınlanacak.