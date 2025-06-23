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Kulüpler Dünya Kupası'na Türk yıldızlardan damga!

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüper Dünya Kupası'na milli futbolcularımızın performansları damga vurdu.

calendar 23 Haziran 2025 18:09
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Kulüpler Dünya Kupası'na Türk yıldızlardan damga!
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk futbolcular parlayan performanslarıyla turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Manchester City, Real Madrid, Juventus ve Benfica formalarıyla sahne alan milli oyuncular, kulüplerinin başarısında başrolü oynuyor.

Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Al-Ain karşısında alınan 6-0'lık galibiyete attığı 2 golle damga vurdu. Maçın oyuncusu seçilen Gündoğan, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda hem performansına hem de geleceğine dair önemli mesajlar vererek şöyle konuştu:

"Manchester City'de çok mutluyum. Bir yıllık daha sözleşmem var ve burada kalmayı istiyorum. Rekabeti seviyorum, futbol oynamaktan keyif alıyorum. Kendime iyi bakıyorum ve en üst seviyede oynayabileceğim birkaç yılım daha olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz sezon tek maç kaçırmadım. Formdayım ve uzun süre daha oynamak istiyorum."


Tecrübeli oyuncu, teknik direktörü Pep Guardiola hakkında ise "Onun için oynamak büyük bir ayrıcalık" dedi.

KENAN 'YILDIZ' GİBİ PARLADI

Turnuvanın dikkat çeken bir diğer ismi ise Juventus forması giyen Kenan Yıldız oldu. G Grubu ikinci maçında Wydad karşısında 2 gol atan 20 yaşındaki genç yıldız, grubun ilk maçında Al-Ain ağlarını da havalandırmıştı. Toplamda 3 gole ulaşan Kenan, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.

ARDA GÜLER, XABİ YÖNETİMİNDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid cephesinde ise sahneye çıkan isim Arda Güler oldu. H Grubu ikinci maçında Pachuca'yı 3-1 mağlup eden İspanyol ekibinde, Arda 43'üncü dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkararak galibiyete katkı sağladı. 60 dakika sahada kalan genç futbolcu, istikrarlı çıkışını sürdürüyor.

ORKUN VE KEREM'İN FORMA GİYDİĞİ BENFICA YARIN BAYERN MÜNİH İLE KARŞILAŞACAK

Öte yandan, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, C Grubu'nda dev rakibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele yarın saat 22:00'de TRT Spor ve Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


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