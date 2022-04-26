Kulüpler Birliği'nden Avrupa'ya ev sahipliği

Ana tema "Finansal Sürdürülebilirlik"

Kulüpler Birliği Vakfı, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak.Kulüpler Birliği Vakfının açıklamasına göre, Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, 28-29 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, ECA, FIFPRO gibi paydaşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek genel kurulda Avrupa futboluyla ilgili önemli konular görüşülecek.Oturumların basına kapalı gerçekleştirileceği organizasyonda, 28 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Rahmi Koç Müzesi'nde yerli ve yabancı misafirlerin katılacağı gala yemeği organize edilecek.Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu, 29 Nisan Cuma günü saat 13.00'te yapılacak basın toplantısıyla sona erecek.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa futbolu için oldukça önemli olan bu organizasyonu İstanbul'da gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek,fadelerini kullandı.Avrupa'daki profesyonel liglerin ortak konularına çözümler bulmak, yerel liglerin ve kulüplerin varlığını korumak ve gelişimini sürdürmek amacıyla kurulan ve Avrupa profesyonel liglerinin temsil organı olan Avrupa Ligler Birliğinin 39. genel kurulunda ana temaolacak.Seminerin ilk gününde Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda finansal zorluklar başlığıyla bir konuşma yapacak.LaLiga Başkanı Javier Tebas, CVC Capital Partners, LaLiga ve kulüpler arasındaki iş birliği ve özellikle bunun İspanyol futbolu ve kulüplerinin finansal sürdürülebilirliğine faydası üzerine görüşlerini aktaracak.İsviçre Futbol Ligi CEO'su Claudius Schafer de 2023-2024 sezonu İsviçre Süper Ligi reformu ve kulüpler ile İsviçre'deki profesyonel futbola olası mali katkılarıyla ilgili konuşmasını gerçekleştirecek.İlk günün bir başka konuşmacısı ise DFL (Bundesliga) Kurumsal Strateji ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Marc Lenz olacak. Lenz, UEFA Finansal Fair Play Yönetmeliği'nde yapılan son değişikliklerle ilgili bilgiler verecek.