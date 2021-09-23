"Kral" Burak Yılmaz asistlerle yıldızlaştı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, Reims'i 2-1 mağlup ederken, Burak Yılmaz iki golün de asistini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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'Kral' Burak Yılmaz asistlerle yıldızlaştı
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22 Eylül 2021 21:52
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, evinde Reims ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın yıldızlaştığı mücadeleyi Pierre-Mauroy'da Lille 2-1 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada David ve 43. dakikada Andre atarken, milli oyuncumuz Burak Yılmaz iki golün de asistini yapan isim oldu. Reims'in tek sayısı ise 74. dakikada penaltıdan Flips ile geldi.

Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90 dakika oynadığı maçt Yusuf Yazıcı 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Lille, 2 maçlık yenilginin ardından kazandı ve puanını 8 yaptı. Reims ise 2 maç sonra yenilirken 7 puanda kaldı.

Ligue 1'in 8. haftasında Lille, Strasbourg deplasmanına gidecek, Reims ise evinde Nantes'i konuk edecek.


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